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НовостиПолитика6 сентября 2023 9:33

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии 6 сентября

Путин и принц Аль Сауд обсудили БРИКС, а также дальнейшее сотрудничество России и Саудовской Аравии
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии по телефону

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии по телефону

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом. Разговор состоялся в среду, 6 сентября, сообщают в Кремле.

В ходе разговора наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Путина за поддержку в процессе присоединения к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Кроме того, в беседе была дана высокая оценка взаимодействию двух государств в формате ОПЕК+ и рассмотрен ряд вопросов дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Российский президент также проинформировал принца Аль Сауда о приоритетах предстоящего председательства РФ в БРИКС в 2024 году.