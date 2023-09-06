Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии 6 сентября

Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии по телефону
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом. Разговор состоялся в среду, 6 сентября, сообщают в Кремле.
В ходе разговора наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Путина за поддержку в процессе присоединения к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Кроме того, в беседе была дана высокая оценка взаимодействию двух государств в формате ОПЕК+ и рассмотрен ряд вопросов дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Российский президент также проинформировал принца Аль Сауда о приоритетах предстоящего председательства РФ в БРИКС в 2024 году.