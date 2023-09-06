МИД Индии прокомментировал сообщения о переименовании страны

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал использование слова «Бхарат» для обозначения Индии в материалах к саммиту «Большой двадцатки» G20, отметив, что это не является попыткой изменения названия государства.

«Индия - это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это … Я думаю, что когда вы говорите "Бхарат", в каком-то смысле это имеет значение, понимание и коннотацию, которая также отражена в нашей конституции», - заявил глава индийского внешнеполитического ведомства в интервью агентству ANI, отвечая на вопрос, собирается ли правительство переименовать Индию в Бхарат.

Согласно конституции Индии, официальными языками страны являются английский и хинди, однако на английском государство называется India (Индия), а на хинди - Бхарат.

Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые применил термин «президент Бхарата», а не «президент Индии». Он сделал это в приглашениях на ужин саммита «Большой двадцатки».