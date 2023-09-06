Российские войска нанесли удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации в ночь на среду, 6 сентября, нанесли удар высокоточным оружием по базе подготовки диверсионных групп украинских войск. Об этом заявили в Министерства обороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, в Министерстве обороны РФ также заявили, что российские войска отразили четыре атаки украинский войск на Запорожском направлении.