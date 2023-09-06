Песков уличил США в стремлении продолжать конфликт до последнего украинца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки подталкивают киевский режим продолжать вести конфликт до последнего украинца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По словам Пескова, многократные заявления Запада о стремлении и дальше спонсировать киевский режим означают, что Украина продолжит оставаться в состоянии конфликта.

"Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Песков добавил, что такая позиция Вашингтона не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО).