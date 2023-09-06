Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 сентября 2023 9:51

Песков: США подталкивают Украину вести войну до последнего украинца

Это не повлияет на ход СВО, заявил пресс-секретарь президента России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Песков уличил США в стремлении продолжать конфликт до последнего украинца

Песков уличил США в стремлении продолжать конфликт до последнего украинца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки подталкивают киевский режим продолжать вести конфликт до последнего украинца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По словам Пескова, многократные заявления Запада о стремлении и дальше спонсировать киевский режим означают, что Украина продолжит оставаться в состоянии конфликта.

"Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Песков добавил, что такая позиция Вашингтона не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО).