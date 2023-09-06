Стали известны подробности нападения акул на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту Фото: Рушан КАЮМОВ

Руководитель берегового штаба кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Юлия Калюжная в беседе с «Известиями» рассказала подробности нападения акул на катамаран кругосветной экспедиции в Тихом океане.

«Акулы напали и продырявили им баллоны. Буквально за два часа правая часть баллонов ушла в воду. Вся корма была в воде», — рассказала она, уточнив, что спасательный корабль прибыл на помощь через 45 минут после подачи сигнала SOS.

Напомним, как стало известно, накануне акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту. Поздно вечером во вторник, 5 сентября, хищники уже смогли прокусить правый баллон, после чего судно потеряло равновесие и начало тонуть. Экипаж смогли спасти.