Жители нижегородской деревни пожаловались на горы мусора

Нижегородская деревня зарастает горами мусора Фото: СОЦСЕТИ

Жители деревни Лысая гора в Нижегородской области бьют тревогу: их улицы буквально зарастают мусором. По словам местных жителей, бытовые отходы не вывозятся неделями. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на местного эколога Дмитрия Левашова.

Как рассказал Дмитрий Левашов, в деревне есть контейнерная площадка для сбора мусора, однако машина за ним не приезжает длительное время. Поэтому отходы копятся в огромном количестве, из-за чего образовалась стихийная свалка. Пакеты и другой мусор растаскивают по округе птицы и животные. Такая же ситуация сложилась в поселках Красная Горка и Голышево Володарского округа. Для прояснения ситуации направлен запрос в компетентные органы.

Напомним, в августе стало известно, что компанию «Экостандарт» лишат статуса регоператора вывоза мусора в Нижегородской области из-за некачественной работы. На данный момент минэкологии запустило процедуру выбора нового регоператора для этой территории, которая объединяет Тонкино, Тоншаево, Шарангу, Шахунью, Урень, Варнавино, Красные Баки, Воскресенское, Ветлугу.