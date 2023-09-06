В Казани биологические очистные сооружения канализации реконструировали на 64%

Директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин

В Татарстан с рабочим визитом побывал директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин. Вместе с главой Минэкологии республики Александром Шадриковым он лично ознакомился с ходом работ по реализации нацпроекта «Экология».

В частности, речь идет о рекультивации иловых полей в Казани – готовность 54%, там же идет реконструкции биологических очистных сооружений канализации – работы выполнены на 64%, демонтаже бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти - общая готовность 53%, берегоукреплении Куйбышевского водохранилища у поселка Камское-Устье – выполнено на 89%. Все делается по установленному графику, отметили инспектирующие, сообщает Inkazan.

Кроме этого, Роман Минухин и Александр Шадриков осмотрели перспективный объект, работы на котором планируется провести в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Это русло реки Мелекеска в Набережных Челнах. Его хотят расчистить на участке протяженностью 4,6 километра.