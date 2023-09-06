Рогов: ВС РФ уничтожили цех по производству морских беспилотников под Одессой Фото: REUTERS

В ночь на шестое сентября российские войска уничтожили цех по производству морских беспилотников в Одесской области. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

— Согласно поступающей оперативной информации, во время «прилета» по заводу в Килии уничтожен цех по производству безэкипажных кораблей, — подчеркнул Рогов.

Также Рогов рассказал, что в результате атаки российских военнослужащих, в Одесской области была поражена нефтебаза.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что российские войска успешно держат позиции на Запорожском направлении, а Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Украинские атаки по-прежнему не могут прорвать первую линию обороны. Наибольшие потери противник несет в районах сел Работино и Вербовое, постоянно предпринимая попытки атаки.