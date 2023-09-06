Китайским чиновникам запретили использовать технику Apple на работе Фото: REUTERS

Власти Китая запретили госслужащим пользоваться iPhone или другой техникой иностранного производства для работы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как передает издание, китайские власти не разрешили приносить иностранную технику в офис. По данным WSJ, директива о запрете была направлена и сотрудникам ряда регулирующих органов центрального правительства страны.

Отмечается, что такое решение является одним из шагов Китая по сокращению зависимости от иностранных технологий, а также укреплению кибербезопасности. Также сообщается, что на данный момент запрет представляет зеркальную меру в сторону США, которые ввели ряд ограничений против китайских компаний.

Напомним, в прошлом году США ввели запрет на использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.