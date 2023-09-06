В Тюменской области газом будут обеспечены еще 30 населенных пунктов трех муниципалитетов

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Совместно с нашими надежными партнерами из «Газпрома» мы продолжим реализацию региональной программы газификации. Это не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность сельских территорий, способствует созданию новых производств и рабочих мест», – заявил Александр Моор.

Губернатор пояснил, что помимо газораспределительной станции, построены газопровод-отвод протяженностью 8,5 км и два межпоселковых газопровода: до деревни Воронина Ишимского района протяженностью более 63 км и поселка Новоселезнево Казанского района протяженностью свыше 83 км.

Газопровод до деревни Воронина позволит провести догазификацию 18 населенных пунктов Ишимского района, а также обеспечить экологичным топливом 78 домовладений в Воронина, несколько крупных промышленных предприятий и агроиндустриальный парк «Ишимский». Газопровод до поселка Новоселезнево обеспечит газификацию 7 населенных пунктов и догазифицию 12 населенных пунктов Казанского района. Помимо этого будут обеспечены газом 4 промышленных и сельскохозяйственных предприятия, а также 4 муниципальные котельные социальных объектов.

Строительство новой станции «Ишим» и газопроводов стало возможным благодаря программе развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы. План реализации программы согласован губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превышает 5 миллиардов рублей.

Александр Моор отметил, что подключение домовладений к газовым сетям в Тюменской области стало доступнее жителям региона за счет компенсации из регионального бюджета части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей.

Воспользоваться этой мерой социальной поддержки сейчас могут 48 льготных категорий граждан. Среди них участники специальной военной операции и члены их семей, многодетные семьи, которые переехали на постоянное жительство в Тюменскую область, а также ветераны из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Заявки на подключение уже приняты от более тысячи сельских жителей. По 97 процентам из них заключены договоры, сети подведены до границ более шести сотен земельных участков.

«Этого дня мы ждали около пяти лет. Нам объясняли, что свободных мощностей нет. Отапливали с помощью электрического котла. В холодные месяцы плата за электроэнергию доходила до 10 тысяч рублей. Теперь мы с газом, по расчетам, будем платить около 3 тысяч рублей. Нам очень нравится, как активно развивается Ишимский район», – рассказал губернатору Станислав Багинский, пенсионер из Ишимского района, который одним из первых подключил свой дом к газовой сети. Как ветеран труда, он воспользовался при подключении газа региональной субсидией.