«Страна»: на окраине Киева прогремел взрыв Фото: REUTERS

На левом берегу Днепра в Киеве произошел взрыв в жилом доме. Об этом рассказали в украинском издании «Страна», подчеркнув, что инцидент произошел в жилом массиве Русановка.

На данный момент информации о причинах взрыва и последствиях не сообщалось, а на место уже прибыли экстренные службы города. Официальной информации о произошедшем не поступало.

Утром шестого сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в Киеве связаны с работой украинской системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что в городе Рени в Одесской области прогремел мощный взрыв. Именно в этом населенном пункте располагается морской порт.

Третьего сентября в подконтрольном Киеве городе Запорожье сообщали о взрывах. Никаких подробностей об инциденте не сообщалось, а воздушная тревога в регионе не объявлялась.