«Страна»: на окраине Киева прогремел взрыв
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На левом берегу Днепра в Киеве произошел взрыв в жилом доме. Об этом рассказали в украинском издании «Страна», подчеркнув, что инцидент произошел в жилом массиве Русановка.
На данный момент информации о причинах взрыва и последствиях не сообщалось, а на место уже прибыли экстренные службы города. Официальной информации о произошедшем не поступало.
Утром шестого сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в Киеве связаны с работой украинской системы противовоздушной обороны.
Также сообщалось, что в городе Рени в Одесской области прогремел мощный взрыв. Именно в этом населенном пункте располагается морской порт.
Третьего сентября в подконтрольном Киеве городе Запорожье сообщали о взрывах. Никаких подробностей об инциденте не сообщалось, а воздушная тревога в регионе не объявлялась.