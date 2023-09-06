США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который состоялся на базе космических сил США «Ванденберг». Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте базы.

«Испытательный пуск командованием глобальных ударов ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части прошел с базы космических сил «Ванденберг»», — говорится в сообщении, где уточняется, что пуск состоялся в среду, 6 сентября, в 1.26 (11.26 по мск).

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон предупредили Москву о проведении испытаний баллистической ракеты.

Между тем, как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа этого года появилось сообщение, что Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.