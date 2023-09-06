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НовостиПолитика6 сентября 2023 11:02

МИД России: предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового

Предложения ООН не могут стать основой для нормализации с/х экспорта РФ, заявили в дипведомстве
Дарья ЧИПУРНАЯ
Предложения ООН не могут стать основой для нормализации с/х экспорта РФ, заявили в дипведомстве

Предложения ООН не могут стать основой для нормализации с/х экспорта РФ, заявили в дипведомстве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России в своем официальном заявлении сообщило, что новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки не содержат в себе "ничего нового".

В заявлении дипведомства сказано, что вместо реального снятия санкций "Россия лишь получает новую порцию обещаний от Секретариата ООН".

К примеру, Россия требует подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а ООН, в свою очередь, предлагает эту систему лишь для "дочки" компании.

"На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ООНовцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта", — говорится в заявлении российского МИД.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал главное условие возвращения к зерновой сделке.