Нарышкин объяснил актуальности фразы "англичанка гадит"

Нарышкин заявил, что Великобритания остается геополитическим противником РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания была и остается опасным геополитическим противником России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".

"Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины", — сказал Нарышкин.

Глава СВР объяснил, что британцы вплоть до XX века лидировали в антироссийских устремлениях и сейчас демонстрируют подобные признаки.

"Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном (США), она продолжает оставаться крайне опасной", — отметил Нарышкин.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что мир естественным путем движется в сторону многополярного устройства. Он также сказал, что Запад ошибся, оценивая потенциал России в стремлении нанести ей поражение.