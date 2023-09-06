Нарышкин высказал главе ЦРУ Бернсу твердую позицию о целях спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в рамках переговоров с руководителем Центрального разведывательного управление (ЦРУ) Уильямом Бернсом в прошлом году заявил о твердой позиции Москвы по вопросу целей специальной военной операции на Украине.

«Был весьма продолжительный диалог, который, как мне показалось, проходил в спокойной атмосфере. И состоялся он, кстати, по инициативе США. Обсуждались ситуация вокруг Украины, вопросы ядерной безопасности», - рассказал глава СВР России в интервью журналу «Национальная оборона»,

Нарышкин также полагает, что обозначенная российской стороной позиция по украинскому кризису, скорее всего, вызвала разногласия у западных стран.

Как писал сайт KP.RU, Нарышкин также заявил, что западные страны неверно оценили потенциал России в своем стремлении нанести стране «военное поражение», напомнив также, что еще в начале 2022 года Запад спрогнозировал «крах» российской экономики.