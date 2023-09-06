Более 25 тысяч человек зарегистрировались на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

многодетная семья Плотниковых из Оренбургской области. Фото: family.rsv.ru

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» за два дня подали заявки уже более 25 тысяч человек. Регистрация участников нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» открылась 4 сентября. Конкурс, о котором лично объявил президент России Владимир Путин, расскажет о семьях, которые гордятся своей историей и своими достижениями. В числе конкурсантов - 4340 семей из всех российских регионов, а также из зарубежных стран, в которых живут их родственники.

Одной из первых заявку на участие подала многодетная семья Плотниковых из Орска Оренбургской области. В августе Елена и Александр стали родителями в девятый раз: у них родился сын Спиридон. О проекте «Это у нас семейное» они узнали в День знаний, 1 сентября. Все дети Плотниковых воспитываются в православных традициях. На конкурсе Елена и Александр хотят рассказать обо всех достоинствах крепкой и дружной российской семьи. Перед тем, как подать заявку, родители получили благословение у своего духовника.

Команда Плотниковых состоит из десяти человек: это сами супруги Елена и Александр, их дети Надежда, Любовь, Серафим, Александр, Савелий и Силуан, а также бабушка Тамара и дедушка Анатолий. Как шутят Плотниковы, младшие дети Сильвестр, Лука и Спиридон, родившийся меньше месяца назад, будут болеть за своих старших родственников.

«Мы активная семья и с радостью будем участвовать в конкурсе «Это у нас семейное», тем более масштаб такой значимый. Своим примером нам хочется показать, что многодетная семья – это норма, что надо быть многодетным, и это очень здорово. С президентской платформой «Россия – страна возможностей» познакомились впервые и сразу нашли здесь много интересного», – рассказала Елена.

В прошлом году Плотниковы победили на региональном конкурсе «Семья года». А в 2023 году завоевали первое место в конкурсе «Мы формируем будущее» проекта «Многодетная Россия». Старшие дети Плотниковых посещают православную гимназию и учатся в музыкальной школе. Родители и дети вместе создали музыкальный ансамбль баянистов-аккордеонистов «Любящие сердца». Семейный коллектив завевал несколько наград, в том числе призы Международного конкурса «Таланты России» и Фестиваля православной культуры и традиций малых городов Руси «София-2022».

По условиям конкурса «Это у нас семейное» принять в нем участие могут команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети, родители, а также бабушки и дедушки.

Идею провести такой конкурс предложила семья Скатковых из Самары. В 2022 году в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. О запуске проекта глава государства объявил в День знаний. Первого сентября 2023 года президент провел открытый урок «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж».