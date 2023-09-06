Минэнерго Украины опровергло готовность ТЭС к зиме на 30% Фото: REUTERS

Минэнерго Украины опровергло информацию о том, что теплоэлектростанции в стране готовы к зиме только на 30 процентов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале, открестившись от слов советника главы Елены Зеркаль.

— Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности, — заявили в Минэнерго.

Ранее украинский офицер рассказал швейцарской газете Le Temps о том, что наступление зимы сильно затруднит ситуацию для Вооруженных сил Украины. По его словам, грязь и снег оставит украинскую армию на открытом пространстве.

Также в Верховной Раде допустили, что именно зимой на Украине может начаться масштабная мобилизация. Сейчас для этого в стране ведут необходимую подготовку, в ходе которой и началось увольнение военкомов.