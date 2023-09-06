The Economist скрыл в статье заявление экс-главы СБУ об убийствах мирных граждан, фото: РИА Новости

Журнал The Economist, британское издание, процитировал бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко, когда тот рассказывал о специальном отделе, занимающемся ликвидациями людей. Сперва журнал передал цитату Наливайченко в изначальном виде, но затем исправил статью, чтобы скрыть прямое признание в убийствах мирных жителей.

Речь в недавней статье The Economist шла о том, что в 2015 году СБУ создало подразделение, занимающееся убийствами. По словам Наливайченко, власти пришли к выводу, что им недостаточно сажать «коллаборантов», то есть людей, имеющих какие-либо связи с Россией, в тюрьму. Их нужно убивать, заявил в интервью бывший глава СБУ.

«Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей», - так изначально была передана цитата Наливайченко британским журналом.

The Economist скрыл в статье заявление экс-главы СБУ об убийствах мирных граждан, фото: скриншот из статьи

Однако спустя некоторое время цитату изменили. Слово «людей» в ней заменили на слово «террористов», что скрыло изначальный посыл Наливайченко о том, что СБУ уничтожает любых мирных жителей, которых заподозрило в контактах с россиянами. Также в статье появилась сноска о том, что спикер, якобы, изначально был «неверно процитирован».

Ранее KP.RU сообщил, что Наливайченко рассказал о спецподразделении СБУ, занимающемся убийствами мирных граждан Украины.