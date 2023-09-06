Посол Ханьхуэй: Китай на ВЭФ будет представлять вице-премьер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Восточном экономическом форуме китайскую делегацию будет представлять вице-премьер Государственного совета КНР. Об этом рассказал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с ТАСС.

— От нас поедет вице-премьер, — заявил посол, не уточняя имени делегата.

Всего в Государственном совете Китая четыре вице-премьера.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие всем участникам, гостям и организаторам восьмого Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что ВЭФ утвердился в качестве представительного и авторитетного международного мероприятия, которое создает хорошие условия для содержательного общения.

Также Владимир Путин отметил, что по традиции на форуме будут обсуждаться наиболее актуальные задачи, которые позволят развивать Дальний Восток и различные аспекты взаимодействия и интеграционных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.