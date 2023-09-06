Минсельхоз планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз РФ планирует возобновить сельскую ипотеку в следующем году. Такое заявление сделал глава ведомства Дмитрий Патрушев, отметив, что сейчас ведутся работы над тем, чтобы до конца этого года возобновить льготное кредитование отрасли.

«Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее я думаю, что мы в процессе согласования бюджета получим деньги», - заявил министр сельского хозяйства РФ.

Патрушев также заявил о планах возобновить и льготное кредитование аграриев.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что российские банки получат возможность начать выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым условиям с 9 сентября текущего года.