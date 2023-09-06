Бизнес-тренер Баушева: восстанавливаться после выгорания на работе нужно до 1,5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Постоянное перенапряжение, конфликты на работе и дома, а также неумение отдыхать приводят к выгоранию. О причинах и признаках выгорания и как может отразиться этот процесс на человеке, рассказывает эксперт Надежда Баушева.

На ранней стадии выгорания человек отдает предпочтение работе, а не личным интересам. Чувствуется легкая усталость.

Важно отметить, если человек был собранным, активным, а теперь проявляется отсутствие интереса не только к работе, но и к жизни, значит, начинается серьезное эмоциональное и физическое выгорание. В это время человек испытывает раздражение, злость и даже агрессию. Жизнь не приносит радости и счастья.

Средний уровень - усталость есть уже в начале рабочего дня, нет продуктивности в труде.

- При высоком уровне выгорания люди не ощущают значимости в своей деятельности, начинают уединяться от окружающих. Происходит полная потеря интереса к работе и жизни, - уточняет эксперт «Газете.Ru».

По словам специалиста, в это непростое время человек должен сделать перерыв от работы. Больше отдыхать, нормализовать сон, питание, ограничить алкоголь, чтобы дать возможность организму полностью восстановиться. На этот период может уйти до полутора лет.

Ранее, выяснилось, что больше половины россиян (55%) уверены, что лучший способ избавиться от уныния – работа. При этом, 40% считают, что иногда унывать можно, это часть наших эмоций, а большинство (55%) считают, что нельзя давать себе унывать, пишет газета Известия.