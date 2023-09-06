Суд продлил арест причастному к убийству Дугиной экс-сотруднику МВД Рыбину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нагатинский районный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей бывшему сотруднику Министерства внутренних дел Ивану Рыбину, который продал данные журналистки Дарьи Дугиной, убитой в августе прошлого года.

«Продлить Рыбину срок содержания под стражей до 28 февраля 2024 года», - приводит «Известия» заявление судьи.

Как писал сайт KP.RU, в ходе расследования выяснилось, что в период с февраля по апрель прошлого года Даниил Чоудхури в одном из мессенджеров разместил объявление, предложив собирать конфиденциальную информацию о жизни и семье Дугиной. На объявление откликнулся Рыбин, который в то время был сотрудником ГИБДД.

Рыбин имел доступ к Федеральной информационной системе. Используя свое служебное положение, он предоставил данные о Дугиной, получив вознаграждение в 3350 рублей. Рыбина арестовали в апреле этого года, а на допросе экс-сотрудник МВД полностью признал вину.