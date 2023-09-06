Песков: участие героев спецоперации в местных выборах заслуживает высокой оценки Фото: REUTERS

Гражданская активность героев спецоперации, которые выдвигаются в местные органы власти, заслуживает высокой оценки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

— Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности, — подчеркнул Песков.

По словам политика, в Кремле оценивают такое решение «как должность» и считают абсолютно нормальным желанием россиян, которая может заслуживать только самой высокой оценки.

Ранее стало известно, что в Херсонской области проходит досрочное голосование, на котором жители впервые в составе России выбирают депутатом регионального парламента. Люди приходят голосовать семьями и берут с собой детей и внуков.