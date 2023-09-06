Губернатор Артамонов обсудил с Игорем Маковским подготовку к зиме

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Игорь Маковский заверил губернатора, что энергокомплекс региона будет подготовлен к осенне-зимнему периоду своевременно. Работа ведется в штатном режиме. Основной этап ремонтной программы для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей уже завершен.

Гендиректор ПАО «Россети Центр» также рассказал о реализации компанией инвестиционной программы по развитию энергетического комплекса и улучшению социально-экономического климата в Липецкой области.

Игорь Артамонов поблагодарил Игоря Маковского за сотрудничество и отметил рост инвестиционного потенциала Липецкой области, в том числе, в результате эффективной и качественной работы энергетиков.

«При участии энергетиков только в текущем году в регионе реализован ряд важных проектов. Подключение новых промышленных, социальных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, – всё это требует тесного взаимодействия и конструктивного диалога. Компания «Россети Центр» на должном уровне справляется со своей задачей, чем способствует как надежному электроснабжению потребителей, так и повышению инвестиционной привлекательности региона», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Игорь Маковский заявил, что приоритетной задачей энергетиков сегодня является завершение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также его надёжное прохождение.

«В липецком филиале ее решают уверенно. Одновременно с ремонтами продолжают реализовываться программы, направленные на дальнейшее развитие энергокомплекса и, как следствие, Липецкой области», – сказал руководитель ПАО «Россети Центр».