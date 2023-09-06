FT: отсутствие опыта у ВСУ стало причиной провала наступления Фото: REUTERS

Одно из причин провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало отсутствие опыта у военных. Таким мнением с газетой Financial Times поделился журналист Джон Пол Рэтбон, который специализируется на вопросах обороны и безопасности.

«Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения наступления», — сказал Рэтбон.

Он пояснил, что, если любому человеку «с улицы» дать месяц на обучение на боевой машине пехоты Bradley, то в таком случае нельзя добиться никаких успехов.

Кроме того, по мнению журналиста, ход наступления ВСУ оказался медленным из-за серьезной российской обороны, а также отсутствия у Запада опыта в боях с сильным соперником.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ. Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал. Глава российского государства также выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснял, что киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое наступление. Ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли, отмечал он.