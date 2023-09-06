СК: военных ВСУ вынуждают подписывать согласие, что их тела бросят на поле боя Фото: REUTERS

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывают, что их командиры собирали подписи о добровольном оставлении тел в случае гибели. Делалось это для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших.

«Военнослужащие сообщают о получении от командования приказов о подписании добровольного согласия на оставление тела в случае гибели непосредственно на поле боя», - проинформировал в среду, 6 сентября, Следственный комитет России.

В сообщении СК подчеркивается, что такие документы собирались намеренно для отказа в будущем в выплате компенсаций и пособий родственникам.

Кроме того, в ведомстве выяснили, что украинским раненым военным не оказывалась помощь, а командиры ВСУ угрожали расстрелом тем, кто пытался оставить боевые позиции.

«Приступая к осмотрам мест происшествий на оставленных ВСУ территориях, следствие получает данные, подтверждающие захоронения погибших военнослужащих без процедуры погребения, сведения о фактах оставления их тел на боевых позициях», - добавили в СК РФ.

Сами украинские военные подтверждают, что никто не эвакуировал раненых или умерших с поля боя.

Ранее военнослужащий ВСУ подтвердил информацию о том, что командиры отправляют форсировать Днепр, угрожая автоматом. По его словам, местный военком вынудил его поступить на службу под страхом тюрьмы, откуда, отсидев, он все равно попал бы на передовую.

Плененный солдат 54 бригады ВСУ Андрей Цминь ранее рассказывал, что у линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших, но командование продолжает посылать на это направление новых бойцов.