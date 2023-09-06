Депутат Швыткин: в ГД не обсуждают вопрос об увеличении срока службы призывников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Государственной Думе Российской Федерации не обсуждается вопрос об увеличении срока службы призывников. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

— Сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении, — подчеркнул Швыткин.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин утвердил изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». С первого января 2024 года призывной возраст увеличился до 30 лет. Нижняя планка призывников не изменилась.

Эти поправки в закон стали необходимостью из-за демографических проблем. Спад рождаемости в 90-х и начале «нулевых» повлиял на объем мобилизационного ресурса. Также с первого января 2024 года, срочники смогут заключать контракты о военной службе на год в период мобилизации и при военном положении.