В Кузбассе открыли сквер имени Льва Ковылина, погибшего при исполнении служебного долга

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе увековечили имя капитана ФСБ Льва Ковылина, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Сквер, названный его именем, открыли в самом молодом микрорайоне города Белово - квартале «Сосновый».

«Наш земляк Лев Ковылин героически погиб, освобождая землю от террористов, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Символично, что памятник ему установили в самом перспективном районе Белова, где много молодых семей с детьми. Лев Ковылин, как и все российские воины, защищал счастье детей, чтобы они могли спокойно и беззаботно играть, жить, учиться. Память о героях-земляках мы сохраним в наших сердцах».

Сквер построили всего за год по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Владимиром Путиным. Раньше при входе в него горожан встречал памятный камень: к нему в годовщину гибели героя приходили его родственники и сослуживцы. Лев Ковылин погиб в мае 2006 года, посмертно он был награжден орденом Мужества.