Горячее питание будут получать все учащиеся начальных классов без исключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2023 года вступили в силу некоторые изменения по части организации школьного питания.

Разрабатывать новые положения начали еще в 2020 году. Методично вносились изменения в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Были выделены категории школьников, которые будут питаться бесплатно.

В Госдуме отмечают, что бесплатные горячие завтраки или обеды будут получать все учащиеся начальной школы. Причем достаток семьи не играет никакой роли.

Система питания будет скорректирована под учебные смены, но питание станет доступно и тем, кто учится с утра, и тем, кто во вторую смену.

Такая мера не будет являться льготой или привилегией. Она распространится на всех учащихся без исключение, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В помощь регионам на питание для младшеклассников из федерального бюджета уже выделены немаленькие деньги.