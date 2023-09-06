Вице-маршал ВВС Британии: контрнаступление России отбросит назад ВСУ

Британский эксперт заявил, что Россия отбросит назад украинскую армию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что колоссальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволят России отбросить украинскую армию все дальше назад.

"Украинскую армию сейчас разносят в щепки", - заявил британский эксперт в эфире Sky News. По его словам, если ВСУ продолжат ежедневно нести крупные потери, то Россия проведет свое контрнаступление и отбросил врага еще дальше назад.

У Украины, по мнению Шона Белла, сейчас есть два пути развития событий. Либо конфликт будет заморожен вплоть до весны, либо - стол переговоров.

Ранее KP.RU писал о том, что Министерство обороны РФ озвучило потери ВСУ с момента начала украинского наступления 4 июня. Так, согласно данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, за три месяца ВСУ потеряли 66 тысяч человек и свыше 7,5 тысяч единиц военной техники.