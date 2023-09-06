Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, просто сидящих за рулем пьяными Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, которые просто сидят за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Об этом стало известно из постановления судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

— Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве, — говорится в постановлении.

Это разъяснение дали в Верховном суде дали после рассмотрения жалобы мужчины, которого оштрафовали за нахождение за рулем в нетрезвом виде, но при этом он находился в машине с заглушенным двигателем на обочине. Его лишили прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Все эти решения отменили и прекратили дело.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ разрешил работодателям увольнять сотрудников в состоянии алкогольного опьянения без медицинского освидетельствования. Для подобного решения теперь достаточно признаков опьянения, которые не нуждаются в подтверждении.