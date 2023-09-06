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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:01

Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, просто сидящих за рулем пьяными

Постановление гласит, что водителем признается лицо, управляющее автомобилем
Роман ПОЛОСИКОВ
Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, просто сидящих за рулем пьяными

Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, просто сидящих за рулем пьяными

Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный суд не разрешил штрафовать водителей, которые просто сидят за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Об этом стало известно из постановления судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

— Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве, — говорится в постановлении.

Это разъяснение дали в Верховном суде дали после рассмотрения жалобы мужчины, которого оштрафовали за нахождение за рулем в нетрезвом виде, но при этом он находился в машине с заглушенным двигателем на обочине. Его лишили прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Все эти решения отменили и прекратили дело.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ разрешил работодателям увольнять сотрудников в состоянии алкогольного опьянения без медицинского освидетельствования. Для подобного решения теперь достаточно признаков опьянения, которые не нуждаются в подтверждении.