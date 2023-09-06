Росгвардейцы проголосовали на выборах на экстерриториальных участках в ДНР. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии, которые несут службу в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), проголосовали на выборах на избирательных участках, развернутых в местах дислокации подразделений и воинских частей.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые выполняют задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, приняли участие в выборах органов власти регионов дислокации своих подразделений и воинских частей», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что росгвардейцы прибыли на экстерриториальные избирательные участки в республике, где смогли проголосовать за выбранных ими кандидатов.

Ранее Центральная избирательная комиссия России провела заседание, на котором приняла решение о проведении выборов в новых регионах страны. Так, ЦИК РФ назначил проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября 2023 года.