Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала претензии WADA к Парижу Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Олимпийская чемпионка России, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Франции, заявила что на проведение Олимпийских игр 2024 года, которые должны пройти в Париже, это не повлияет. Об этом она сказала в эфире радио «КП», о чём сообщил «КП-Спорт».

«Нет конечно, давайте честно говорить. Они просто наведут порядок и таким образом, когда так угрожают жестко, страна сделает все верно. Но, придётся, скажем так, отнестись более серьезно», - ответила Журова на вопрос о том, отменят ли Игры.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года должны состояться летом, во Франции, с 26 июля по 11 августа. Претензии же WADA заключаются в том, что агентство, якобы, обнаружило сразу три допинговых нарушения у французских спортсменов. Теперь организация грозит Парижу санкциями, вплоть до полного запрета на выступления.

Ранее KP.RU сообщил, что претензии WADA также направлены против Французского антидопингового агентства.