Неизвестный сжег четыре машины и мопед за ночь в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на шестое сентября в Арзамасе неизвестный поджег четыре машины и один мопед. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали в правоохранительных органах.

— Возгорания произошли на улицах 9 Мая, Калинина, 1 Мая и Мира – все они находятся в шаговой доступности друг от друга. Первая серия пожаров произошла вечером с 21:30 до 23 часов, вторая – около 3 часов ночи, — рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники правопорядка проводят проверку по данному факту, а владельцы автомобилей предполагают, что это могли сделать по заказу владельцев платных парковок, чтобы таким путем «привлечь» новых клиентов. Реальную же причину произошедшего и причастных к нему будут искать полицейские.

Ранее в Оренбургской области 28-летний мужчина после ссоры с женой поджег машину ее сестры. Ему не понравилось, что родственница супруги забрала его жену и детей после очередного семейного конфликта.