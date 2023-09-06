«Их невозможно расчистить»: в США рассказали о причине провала наступления ВСУ Фото: REUTERS

Российская оборона с применением большого количества минных полей сорвала украинское наступление, разрушив планы командования ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

— Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ, — подчеркнул Экс.

Также по словам автора статьи, руководство украинской армии не ожидало, что боевые действия будут проходить на столь масштабных и обширных минных полях. Их невозможно расчистить при помощи стандартного оборудования.

Дэвид Экс отметил, что новая российская доктрина и старая тактика Вооруженных сил Украины легко объясняют провал украинского наступления.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что все попытки украинского наступления потерпели полный крах. ВСУ несут огромные потери и продолжают яростно бросать боевиков на российские позиции.