Кириллов: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других государствах
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Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама участвовал в продвижении биологических программ в других государствах с подачи Госдепартамента страны. Об этом в среду, 6 сентября, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
По его словам, в распоряжении России есть документы, которые показывают активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории стран за рубежом.
«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», - сообщил Кириллов.
Ранее Кириллов рассказывал, что исследование найденных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области лабораторий США показало, что в них производили компоненты для биологического оружия.
Начальник войск РХБЗ также заявлял, что Соединенные Штаты начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии.