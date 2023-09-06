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НовостиПолитика6 сентября 2023 13:47

Кириллов: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других государствах

Об этом свидетельствуют документы, которые есть у российской стороны
Екатерина КОСОБОКОВА
Кириллов: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других государствах

Кириллов: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других государствах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама участвовал в продвижении биологических программ в других государствах с подачи Госдепартамента страны. Об этом в среду, 6 сентября, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в распоряжении России есть документы, которые показывают активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории стран за рубежом.

«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», - сообщил Кириллов.

Ранее Кириллов рассказывал, что исследование найденных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области лабораторий США показало, что в них производили компоненты для биологического оружия.

Начальник войск РХБЗ также заявлял, что Соединенные Штаты начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии.