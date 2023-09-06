Минобороны РФ: биопрограммы США особенно сильны на Ближнем Востоке и в Африке Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов представил общественности документы, подтверждающие деятельность США по разработке биологического оружия. Особенно сильны американские программы в Африке, и на Ближнем Востоке.

«Документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований», - заявил Кириллов.

Среди стран, где Вашингтон активно ведёт биоразработки, названы Йемен, Ирак, Иордания, Филиппины, Индонезия, Марокко, Уганда и Кения.

Ранее KP.RU сообщил, что активное участие в разработке и финансировании биологического оружия принимал бывший президент США Барак Обама, продвигая эти программы, и выделяя на их выполнение огромные суммы.