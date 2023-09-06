Кириллов: в лаборатории США содержалось около тысячи трансгенных животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обнаруженная в штате Калифорния подпольная американская лаборатория содержала около тысячи трансгенных животных, а также в ней удалось обнаружить биоматериалы с как минимум 20 патогенами, среди которых был возбудитель COVID-19. Об этом рассказал начальник РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— В марте 2023 года в городе Ридли штат Калифорния на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена подпольная лаборатория, осуществляющая деятельность с патогенными микроорганизмами, — подчеркнул Кириллов.

Также генерал-лейтенант добавил, что после анализа, который провел Центр по контролю и профилактике инфекций, стало известно о наличии в пробах возбудителей ВИЧ и гепатитов.

Игорь Кириллов рассказал, что экс-президент США Барак Обама участвовал продвижении биологических программ и в других странах. По словам начальника РХБЗ России, у Москвы есть документы, которые подтверждают активное участие Госдепа США в биопрограммах других государств.