Пассажирка из Дубая пыталась нелегально провезти в Россию часы за 7 млн рублей, фото: ФТС России

Таможенники из аэропорта «Домодедово», в Москве, обнаружили у одной из пассажирок, прилетевшей из Дубая, незадекларированную коробку от элитных часов. Позже оказалось, что они были надеты на руку женщины, а стоимость нелегально ввезённых часов превысила 7 млн рублей, о чём сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Незадекларированные золотые часы со вставками из бриллиантов обнаружили домодедовские таможенники у 52-летней россиянки, прибывшей из Дубая», - говорится в сообщении ведомства.

Женщина сама передала инспекторам золотые часы швейцарской марки Chopard. Экспертиза установила, что они изготовлены из золота 750 пробы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по статье о контрабанде ювелирных изделий, относящихся к разряду стратегически важных товаров.

В случае возбуждения дела, пассажирке может грозить до 7 лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что в аэропорту Новосибирска была задержана жительница Барнаула, которая пыталась провезти в Россию более пяти килограммов украшений.