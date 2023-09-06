Кириллов: 36 тысяч человек участвуют в программе биологического оружия США
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Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов в среду, 6 сентября, заявил, что порядка 36 тыс. человек принимают участие в программе биологического оружия в Соединенных Штатах.
Он напомнил об интервью кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего телеведущему Такеру Карлсону.
«В ходе интервью стало известно, что в программе биологического оружия США принимает участие около 36 тысяч человек», - отметил Кириллов.
При этом, по его словам, от общественности скрывается перечень объектов с уровнем изоляции BSL-3 и BSL-4, где проводятся подобные исследования.
Начальник РХБЗ добавил, что, по данным Кеннеди, у США есть лаборатории на Украине, где разрабатывается биологическое оружие.
Ранее академик РАН, бывший главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко в интервью KP.RU заявлял, что недавно был опубликован доклад Пентагона о биологическом оружии. В нем было сказано, что США может применить его. По мнению Онищенко, сделать это они могут на территории Украины.