Кириллов: 36 тысяч человек участвуют в программе биологического оружия США Фото: REUTERS

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов в среду, 6 сентября, заявил, что порядка 36 тыс. человек принимают участие в программе биологического оружия в Соединенных Штатах.

Он напомнил об интервью кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего телеведущему Такеру Карлсону.

«В ходе интервью стало известно, что в программе биологического оружия США принимает участие около 36 тысяч человек», - отметил Кириллов.

При этом, по его словам, от общественности скрывается перечень объектов с уровнем изоляции BSL-3 и BSL-4, где проводятся подобные исследования.

Начальник РХБЗ добавил, что, по данным Кеннеди, у США есть лаборатории на Украине, где разрабатывается биологическое оружие.

Ранее академик РАН, бывший главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко в интервью KP.RU заявлял, что недавно был опубликован доклад Пентагона о биологическом оружии. В нем было сказано, что США может применить его. По мнению Онищенко, сделать это они могут на территории Украины.