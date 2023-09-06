Суд Евросоюза постановил снять санкции с бывшего гендиректора Ozon Шульгина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Евросоюза в среду, 6 сентября, принял решение об аннулировании включения экс-директора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки ЕС. Об этом сказано в соответствующем постановлении суда.

Согласно материалам суда, адвокаты бизнесмена просили его исключить из санкционного списка, так как таким образом он был лишен возможности получения эффективной юридической защиты. Защита также ссылалась на ошибочные мотивы такого решения и нарушение основных прав.

В то же время Шульгин останется под санкциями до даты истечения срока на подачу апелляции или до момента ее отклонения.

Постпреды ЕС в ходе заседания 9 марта 2022 года согласовали расширение санкций в отношении бизнесменов из РФ и членов их семей. Тогда уточнялось, что ограничения были введены против 14 крупных российских предпринимателей, их родственников, а также 146 сенаторов.

В июле 2023 года Европейский союз расширил санкционный список в отношении Российской Федерации. Под новые санкции попали пять российских организаций, а также 12 физических лиц.