Handelsblatt: ФРГ совместно с Италией, Испанией и Швецией создаст новый танк Фото: EAST NEWS

Германия совместно с Италией, Испанией и Швецией намерены создать новый боевой танк. Страны подписали контракт, согласно которому руководить этим процессом будут концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Об этом рассказали в издании Handelsblatt, ссылаясь на политические источники.

— Под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall будет разработан новый основной боевой танк совместно с партнерами из Италии, Испании и Швеции, — говорится в публикации.

Также по имеющейся информации, страны-партнеры хотят подать заявку на финансирование проекта в Европейский фонд обороны. Для его реализации могут понадобиться сотни миллионов евро.

В публикации подчеркнули, что информация о новом проекте появилась сразу после того, как стало известно, что совместный проект Германии и Франции по созданию танка, находится на грани краха по причине разногласий между государствами.

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine заявил, что российский танк Т-14 «Армата» — самый боеспособный танк во всем мире. Он доказал свое превосходство в ходе спецоперации на Украине.