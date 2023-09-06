Express: удары России вблизи границ НАТО вызвали панику в альянсе Фото: REUTERS

В блоке НАТО началась настоящая паника после того, как российская армия нанесла несколько ударов по украинским объектам военной промышленности, расположенным возле границ альянса, около Румынии. Об этом пишет издание Express.

«Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику», - считают обозреватели издания.

Россия атаковала украинские порты Рени и Исмаил, где киевские власти организовали производство полупогружных беспилотников катерного типа, применявшихся для террористических ударов по морским и прибрежным объектам гражданской инфраструктуры, таким как Крымский мост.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Румынии спокойно отнеслись к ударам по порту Рени, заявив что они не угрожают республике.