Глава Минобороны Румынии: найденные в стране обломки могут принадлежать БПЛА
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Обломки, найденные на территории Румынии рядом с украинской границей, могут принадлежать беспилотнику. Об этом телеканалу Antena 3 заявил министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр.
«Подтверждаю, что в этой зоне были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника», - сказал глава министерства.
Таким образом он прокомментировал информацию об обнаружении обломков рядом с деревней Плауру.
Ранее министерство обороны Румынии опровергло слова украинских чиновников о падении на территории страны российский беспилотников. Там подчеркнули, что российское оружие никогда не создавало прямых угроз территории Румынии. В ведомстве добавили, что ситуация с беспилотниками отслеживается в усиленном режиме.
Позже президент страны Клаус Йоханнис также опроверг слухи о том, что на территории республики якобы упали российские беспилотники.