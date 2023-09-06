Глава Минобороны Румынии: найденные в стране обломки могут принадлежать БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обломки, найденные на территории Румынии рядом с украинской границей, могут принадлежать беспилотнику. Об этом телеканалу Antena 3 заявил министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр.

«Подтверждаю, что в этой зоне были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника», - сказал глава министерства.

Таким образом он прокомментировал информацию об обнаружении обломков рядом с деревней Плауру.

Ранее министерство обороны Румынии опровергло слова украинских чиновников о падении на территории страны российский беспилотников. Там подчеркнули, что российское оружие никогда не создавало прямых угроз территории Румынии. В ведомстве добавили, что ситуация с беспилотниками отслеживается в усиленном режиме.

Позже президент страны Клаус Йоханнис также опроверг слухи о том, что на территории республики якобы упали российские беспилотники.