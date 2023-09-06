Что случилось за день: главные события 6 сентября Фото: REUTERS

Удар российских беспилотников по украинским портам Рени и Исмаил, в которых производились надводные беспилотники катерного типа, применявшиеся, в том числе для террористических атак по Крымскому мосту, вызвал панику в НАТО. Порты находятся возле румынских границ, хотя сама Румыния отнеслась к ударам спокойно.

В Министерстве обороны России представили документы, подтверждающие активность США в разработке биологического оружия на территории других государств. В частности, крайне активно поддерживал эту деятельность экс-президент Барак Обама.

Обозреватели британской газеты Express считают, что укрепляя свои границы, и присылая к ним всё большее количество военных, Польша отправляет сигнал вовсе не Белоруссии, а России.

Молдавия, задолжавшая России почти 800 млн долларов за газ, согласилась оплатить только 1,2% своего долга. При этом молдавские власти нанимали норвежских и британских аналитиков, которые вовсе заявляли, что Кишинёв ничего Москве не должен.

В Кремле, тем временем, выразили серьёзную озабоченность происходящим в Армении. Недвусмысленные намёки армянского правительства на сближение с США вызывают беспокойство, и Москва будет внимательно следить за анонсированными военными учениями Армении и Штатов.

Житель Новосибирска же сегодня вызвал спонтанный взрыв, пытаясь заправить свою зажигалку из газового баллона. Разгерметизация привела к подрыву, из-за которого снесло балкон в квартире многоэтажного дома.