Умеров пообещал сделать все для захвата земель, которые Киев считает своими Фото: REUTERS

Рустем Умеров, который возглавил министерство обороны Украины, заявил, что сделает все возможное и невозможное для того, чтобы вернуть контроль над территориями, которые киевский режим считает своими.

«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины. Когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», - написал глава ведомства в своих социальных сетях.

Напомним, 3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова и заменить его на депутата Рады и главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

В среду, 6 сентября, Верховная Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины. По данным украинского депутата Ярослава Железняка, за его кандидатуру проголосовали 338 депутатов.

Сайт KP.RU рассказывал, что известно про Умерова и как он прошел путь от коммерсанта до министра обороны.