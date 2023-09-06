Экономист Разуваев выступил за закрытие микрофинансовых организаций в России Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуме предложили полностью запретить в России деятельность микрофинансовых организаций. Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев поддержал идею. Он отметил, что ставки, которые предлагают данные учреждения, можно назвать грабительскими. Помимо высоких процентов, заемщиков ждут серьезные пени, если долг не погашен вовремя. К тому же, отметил Разуваев, подобные организации всегда связаны с коллекторами.

При этом, кредитные учреждения подобного типа должны быть, но работать под контролем банков.

- Даже займы на небольшой срок лучше брать в банках под нормальные ставки. А вот микрофинансовая организация — это грабеж населения, - заключил экономист в беседе с телеканалом «360».

Летом депутаты также подготовили закон, ограничивающий процентные ставки для ставок потребительских кредитов физическим лицам. Действующее законодательство позволяет брать с кредитуемого 0,8% ежедневно по ставке 292% годовых, пишeт Life.

- Они быстро выдают кредиты, но на самом деле они ростовщики, которые, можно сказать, грабят за счёт процентов рядовых людей, которые слабо ориентируются. Человек попадает в кабалу, и его начинают трясти. Поэтому мы приняли решение, что надо их пытаться запретить, - сказал RT депутат Федот Тумусов.