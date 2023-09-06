South China Morning Post: китайские госслужащие откажутся от iPhone до октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госслужащие ряда министерств Китая должны отказаться от использования iPhone в качестве рабочего телефона до конца сентября. Об этом рассказали в издании South China Morning Post, ссылаясь на источники.

В публикации подчеркнули, что запрет будет распространяться только на те iPhone, которые были разработаны в Калифорнии. Перейти на смартфоны других производителей должны работники министерств, связанных с инвестициями, торговлей и международными отношениями.

— Сотрудники этих министерств должны до конца этого месяца перейти на телефоны других марок для использования в работе, — добавили в издании.

Источники утверждают, что эти меры направлены на устранение возможных рисков национальной безопасности.

Напомним, что ранее Министерство промышленности России порекомендовало сотрудникам предприятий отказаться от iPhone в рабочих переписках. Соответствующую рекомендацию ведомство уже направило в ряд предприятий.