На пороге второго рождения: Губернатор Дмитрий Азаров встретился с сотрудниками самарского Авиакора

Самарский Авиакор заместил производство различных агрегатов для самолетов. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В среду, 6 сентября 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством и сотрудниками АО «Авиакор – авиационный завод». Это одно из старейших и крупнейших российских авиастроительных предприятий. В рамках встречи обсуждались вопросы развития завода, оценка его производственных мощностей и перспективные разработки. Губернатор области отметил, что он надеется назвать это время вторым рождением завода.

Несмотря на непростые условия, АО «Авиакор» успешно расширяет производство. С начала 2022 года предприятие занимается созданием фюзеляжей для нового турбовинтового самолета «Ладога». Кроме того, Авиакор заместил и наладил производство и поставки различных агрегатов для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, включая гидроаккумуляторы и иллюминаторы.

Генеральный директор Алексей Гусев отметил, что на предприятие активно приходит молодежь благодаря мерам поддержки и усилиям руководства Самарской области. Он также подчеркнул, что все поставленные задачи будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки.

В этом году предприятие планирует получить сертификацию в Росавиации и завершить проект по разработке производства специальных контейнеров. С их помощью время погрузки и разгрузки самолетов сильно сократиться. Первые контейнеров или поддонов уже были переданы компании «Аэрофлот» для контрольной эксплуатации.

Кроме того, Авиакор активно помогает защитникам Отечества – участникам СВО. Сотрудницы предприятия шьют непромокаемые, объемные и прочные вещмешки, которые отправляются на передовую вместе с гуманитарным грузом.