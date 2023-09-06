Депутат Хинштейн: запрещать VPN в России нельзя, но необходимо объяснить риски Фото: Shutterstock

VPN-сервисы в России нельзя запрещать, но необходимо объяснить риски для большинства пользователей. Такое мнение выразил глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

— Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов, — подчеркнул депутат.

Хинштейн считает, что большинство пользователей VPN-сервисов не всегда понимают, какие риски это несет для их цифровой безопасности. Создатели этих сервисов чаще всего собирают персональные данные и историю активности, после чего могут передавать ее третьим лица. Депутат добавил, что блокировками эту проблему не решить.

Ранее KP.RU рассказывал, что каждый третий россиянин не знает, что такое VPN. При этом по данным опроса, каждый четвертый житель России активно пользуется подобными сервисами.